Miley Cyrus smentisce: il corto "Tongue Tied" non sarà al Festival del porno

12:08 - Miley Cyrus smentisce la partecipazione al Festival del porno di New York. Gli organizzatori della rassegna avevano annunciato l'iscrizione alla manifestazione del video"Tongue Tied”, il corto diretto da Quentin Jones in cui la Cyrus si esibisce in balletti sexy e bondage in mutande, comparendo anche completamente nuda di schiena. Ora la smentita della portavoce della cantante: "Né Miley né Quentin Jones, parteciperanno alla rassegna".

Provocante, avvolta da cinghie e coperta da maschere, in atteggiamenti sadomaso. Miley Cyrus appare così nel video di quasi tre minuti in bianco e nero, uscito a maggio online e proiettato durante gli show del Bangerz Tour dello scorso anno. "Miley è onorata di aver girato un video con un artista come Quentin Jones, ma né lei né il regista parteciperanno alla manifestazione", ha dichiarato la portavoce dalla star, Kelly Bush, smentendo gli organizzatori della rassegna, che poche ore prima avevano annunciato la presenza del corto alla kermesse, pur affermando che la Cyrus non sarebbe stata presente fisicamente alla proiezione.



Una volta arrivata la smentita ufficiale, anche lo staff del Festival ha dovuto fare marcia indietro, cancellando dal proprio sito ogni traccia dell'annuncio dato in precedenza. Il Festival del porno è in programma dal 27 febbraio all'1 marzo a Brushwick e vedrà la partecipazione di alcune celebrità del cinema hard, come Tila Tequila.