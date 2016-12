Miley Cyrus scrive una canzone in memoria del suo pesce palla

14:01 - Lutto nell'acquario di Miley Cyrus, che è un po' più vuoto da quando il pesce palla Pablow se n'è andato. Per ricordarlo la popstar ha composto un brano in suo onore e ha poi pubblicato il video della performance su Facebook. "Qualcuno di voi ricorderà che qualche mese fa il mio caro pesce palla Pablow se n'è andato. Ho scritto questa canzone per lui... Mi rendeva felice e mi manca ogni giorno" ha commentato sul social.

Some of you may remember a few months ago my dear blow fish Pablow past away. I wrote this song for him...He made me so happy and I miss him everyday.... But now he is with Floyd and Melanie's sweet Sadie

Posted by Miley Cyrus on Monday, May 18, 2015

La cantante non ha mai tenuto nascosti i suoi sentimenti per gli animali domestici. Per la morte dell'amato husky si era infatti tatuata il profilo sul braccio, mentre la dipartita dell'amico subacqueo le ha ispirato un brano dal testo malinconico. Sono passati alcuni messi dal fattaccio, ma la cantante non ha ancora superato il lutto. I sensi di colpa la attanagliano e tra le lacrime canta "se potessi farlo di nuovo che ti avrei liberato nel mare". Perfino un sushi con gli amici può riportare a galla brutti ricordi perché "guardare i miei amici mentre mangiano il mio amico mi ha rovinato l'appetito".