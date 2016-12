Miley Cyrus-Patrick Schwarzenegger, nuova coppia 'al bacio' di Hollywood

09:36 - Sono finiti i giorni da single per Miley Cyrus. La ragazza terribile del pop è stata infatti pizzicata con le labbra incollate ad un'altra giovane celebrità: Patrick Schwarzenegger. Già da qualche tempo si vociferava di una liaison con il figlio di Arnold, ma la conferma ufficiale è arrivata durante una partita di football a Los Angeles quando i due si sono lasciati andare in pubblico a coccole e baci bollenti.

La Cyrus è stata già presentata in casa Schwarzenegger, segno che potrebbe trattarsi di qualcosa di più di un flirt passeggero. Alla proiezione losangelina del film "Still Alice", Miley e Patrick sono infatti arrivati scortati dalla mamma e dalla sorella di lui.



Nonostante l'immagine da bad-girl e le continue provocazioni, sul palco come sui social, sembra che la Cyrus sia riuscita ad entrare nelle grazie della futura 'suocera'. "Miley è molto felice di aver conosciuto sua madre, era nervosa ma è andato tutto bene - ha rivelato una fonte al sito HollywoodLife - Aveva già incontrato la sorella di Patrick in precedenza ed è sempre stata molto carina con lei. Ma era preoccupata di incontrare sua madre, per ovvi motivi".