16 gennaio 2015 Miley Cyrus, masturbarsi ogni giorno fa bene... L'ennesima provocazione firmata Cyrus passa da Instagram, dove la popstar pubblica uno scatto di una ragazza con le mani nei pantaloni e invita alla masturbazione femminile...

10:16 - "A masturbate a day keeps the haters away", masturbarsi ogni giorno leva i nemici di torno. L'ennesima provocazione social firmata Miley Cyrus passa da uno scatto pubblicato su Instagram, una ragazza con una mano affondata dentro i mini shorts di jeans. L'ex stellina della Disney è proprio fuori controllo, come titola il Daily Mail inglese.