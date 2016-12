Miley Cyrus lecca un pianoforte per beneficenza

Miley Cyrus trasforma in oro tutto quello che...lecca. Un pianoforte (donato dall'attrice Ruby Rose, star della serie tv "Orange Is The New Black") è stato infatti venduto a ben 500mila dollari, dopo essere stato 'impreziosito' dalla sua saliva durante i LGBT Center's Gala Vanguard Award. Il ricavato è stato poi devoluto ad una associazione di Los Angeles che si occupa di assistere i giovani senzatetto LGBT.

Da sempre Miley si è mostrata sensibile alla causa, come quando ai Video Music Awards del 2014 fece ritirare il premio ad un senzatetto. A maggio ha poi lanciato la sua Happy Hippie Foundation, un'associazione no profit per aiutare i giovani a rischio. Premiata per l'impegno profuso, nel discorso di ringraziamento la cantante si è detta "profondamente grata" per il riconoscimento e per l'impatto che il progetto ha avuto sulla sua vita.



"Ho avuto l'opportunità di sedermi in uno di questi gruppi di aiuto e me ne sono andata con un amore per me stessa che non avevo mai provato prima" ha dichiarato dal palco "Ci sono più di 1600 senzatetto sotto i 24 anni nelle strade di Hollywood. Ogni giorno un quarto di loro subisce odiosi crimini per colpa della razza, dell'orientamento sessuale o del genere".