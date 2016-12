17 aprile 2015 Miley Cyrus, foto bollenti con Scout e Tallulah Willis La cantante e le figlie di Demi Moore e Bruce Willis posano per il fotografo Mert Alas, mostrando i capezzoli. Ma la più scandalosa resta l'ex stellina Disney Tweet google 0 Invia ad un amico

09:45 - Miley Cyrus posa con il seno in vista insieme a Scout e Tallulah Willis. La popstar e le figlie di Bruce Willis e Demi Moore hanno realizzato uno shooting per il famoso fotografo Mert Alas, che ha pubblicato gli scatti sul web, avendo cura di coprire i capezzoli. Se Scout mostra il seno una sola volta e Tallulah esalta le sue curve con un abito aderente, Miley non si risparmia e si fa immortalare quasi nuda, tra pose provocanti, topless e linguacce.

Le tre ragazze compaiono insieme in un unico scatto. Nella foto di gruppo, Miley è seminuda, coperta da un maxi collant trasparente e dalle stelline che il fotografo ha aggiunto per nascondere i capezzoli. Stellina anche per Scout, che, quasi distesa un tavolo di legno, lascia intravedere un solo seno, mentre Tallulah posa di spalle indossando un tubino aderente, che ne esalta il generoso sedere, inquadrato in primo piano.



Nelle altre foto, pubblicate dalla ex star Disney e da Alas sui rispettivi profili Instagram, i protagonisti sono solo la Cyrus e i suoi capezzoli. Scandalosa come sempre più spesso accade, la cantante si lascia immortalare in pose provocanti e in diverse foto apre la giacca mostrando un seno. Tra un selfie allo specchio, uno col fotografo e un altro insieme a Tallulah, Miley si lascia andare ai soliti eccessi.



Si limita a un ballo sexy la più piccola delle sorelle Willis, mentre Scout si defila. Il video della performance, che forse non fa invidia alla sorella maggiore Rumer, impegnata a "Dancing with the Stars", compare sul profilo della piccola di casa Willis.



Se Miley Cyrus è ormai una habitué delle foto al limite della volgarità, in cui lascia poco o nulla all'immaginazione, Scout Willis, 22 anni, ha messo spesso in mostra il seno, non solo per farsi notare. La giovane artista è un'attivista del movimento "Free The Nipple", che si batte contro la censura e le leggi che vietano alle donne di mostrare la propria fisicità. In passato, Scout è stata anche protagonista di uno spot del movimento, in cui la si vedeva sfilare a seno scoperto per le strade di New York.