Miley Cyrus e Zoe Kravitz, strip poker bollente tra sigari e champagne

09:26 - Tavolo verde rovente per Miley Cyrus e Zoe Kravitz, che nel video di "Bitch" si divertono a giocare una partitina a strip poker in una stanza d'albergo. La Cyrus è stata ospite del nuovo brano dei Lolawolf, la band di cui fa parte la figlia di Lenny Kravitz, e oltre alla voce ha portato con sé la consueta dose di eccessi. Sedute sul letto seminude, le due bad-girl provocano e si spogliano tra sigari e bottiglie di champagne.

Curve in mostra e tanta voglia di trasgressione per le due figlie d'arte, che proprio non ne vogliono sapere di passare inosservate. Il curriculum di eccessi della Cyrus è noto in tutto il mondo, ma anche la compagna di avventura Zoe non si tira indietro quando si tratta di provocare.



Oltre agli scatti sexy come modella; la cantante e attrice 27enne ha infatti recentemente regalato il suo primo topless sul grande schermo, in una scena del film "The Road Within".