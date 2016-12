Miley Cyrus, dichiarazione d'amore a Liam Hemsworth su Instagram

Da quando la coppia ha ripreso a frequentarsi a gennaio, la loro storia è stata portata avanti in gran segreto: poche uscite in pubblico e nessuna conferma ufficiale. Qualche giorno fa la coppia era stata avvistata insieme a New York, durante un evento per la presentazione del film "Independence Day: Resurgence" di cui il l'attore australiano è protagonista. Ma ora Miley Cyrus ha fatto ben capire a tutti che lei e Liam sono di nuovo una coppia: ormai non c’è proprio alcun dubbio che i due siano tornati insieme e che siano più felici che mai.