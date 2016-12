23 gennaio 2015 Miley Cyrus contro Selena Gomez, sfida a colpi di selfie sexy La cantante di "Wrecking Ball" prende in giro la collega per la foto in intimo Tweet google 0 Invia ad un amico

15:17 - Un tempo erano molto amiche, ma adesso è guerra aperta tra le ex baby-star della Disney Miley Cyrus e Selena Gomez. La biondina del pop ha infatti lanciato una frecciatina alla collega , che qualche giorno fa ha pubblicato su Intagram un selfie in lingerie. Via social Miley ha condiviso una foto in cui appare in posa come lei, accompagnata dal commento: "Pensate che dovrei spingere le tette ancora più su per avere più follower?".

Insomma l'accusa, per niente velata, è che la Gomez sarebbe famosa più per i suoi scatti hot che non per gli album venduti. Difficile credere che queste parole siano state pronunciate proprio dalla Cyrus, esplosa nello showbiz proprio grazie al fenomeno del twerking e che ha fatto degli eccessi il suo marchio di fabbrica.