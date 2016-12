Miley Cyrus chiude il tour con Pamela Anderson, tra sex toys e drag queen

Miley Cyrus ha voluto Pamela Anderson sul palco per il concerto di chiusura del suo "Milky Milky Milk Tour" a Los Angeles. Sabato 19 dicembre, la trasgressiva popstar ha ospitato la ex bagnina di "Baywatch" per lanciare insieme a lei e ad alcune drag queen un messaggio animalista. L'attrice ha mostrato al pubblico un cartello con su scritto: "Salvate le balene", in uno show condito dalle solite provocazioni e sex toys in abbondanza.