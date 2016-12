Miley Cyrus, ceretta sui social dedicata a Brad Pitt

Se in passato Miley Cyrus si è fatta immortalare con i peli sulle ascelle, adesso la popstar ha cambiato idea e su Instagram ha postato delle immagini, con tanto di viso dolorante e braccio alzato, in cui mostra come si fa la ceretta. Non solo. La bad girl ha inviato al profilo di Brad Pitt la foto della peluria appena strappata. Un messaggio in codice per il divo di Hollywood?