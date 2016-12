Miley Cyrus cavalca lo scandalo: cowgirl in topless sul web

Miley Cyrus condivide sul web nuove foto osè. In versione pirata o cowgirl, da sola o con i suoi cani e l'amica del cuore, con la parrucca rossa o bianca, la sostanza non cambia: la popstar posa in topless, indossando solo gli slip e due stelle d'argento per coprire i capezzoli. Insomma la solita scandalosa Miley. Stupisce però il tempismo della nuova provocazione, giunta a poche ore dalle voci del flirt tra il suo ex Liam Hemsworth e Maika Monroe .

Miley Cyrus resta maestra di provocazione. Ha dichiarato di essere bisessuale. E' diventata attivista per i diritti dei gay. Non ha fatto una piega mentre tutto il mondo non faceva che parlare del suo bacio appassionato (e non solo di quello) con la sua nuova fiamma, la modella di Victoria's Secret Stella Maxwell, sul set del suo nuovo video, in California. A scandire il suo percorso, foto postate sul web, sempre più provocatorie, spesso al limite della volgarità, se non oltre. Di Hannah Montana è rimasto solo il capello in stile country.