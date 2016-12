Miley Cyrus, balletto in topless su Instagram

12:04 - L'atmosfera natalizia non sembra aver avuto effetti 'benefici' sulla bad-girl del pop Miley Cyrus. Su Instagram la cantante si è infatti lasciata andare ad un balletto ad altissimo tasso erotico, scatenandosi in discoteca a seno nudo con solo due stelline verdi a coprirle i capezzoli. Anche per quest'anno Miley non ha nessuna intenzione di fare la brava e ce la mette proprio tutta per 'meritarsi' la sua dose di carbone.

La Cyrus ha partecipato ad un party pre-natalizio selvaggio e per l'occasione ha sfoggiato un costume sexy da elfo. Il travestimento, però, è durato giusto il tempo di qualche scherzetto (come arrampicarsi sul tettuccio di un'auto) e qualche scatto su Instagram. In pista, infatti, la cantante si è lasciata addosso solo la parrucca e un paio di sticker a coprirle il seno.