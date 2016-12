Miley Cyrus: altro live in topless, ma le foto del suo cane fanno infuriare i fan

Miley Cyrus si esibisce ancora in topless a Vancouver, dove ha fatto tappa col suo "Milky Milky Milk Tour". Parrucca rosa, slip e copricapezzoli dominano nel coloratissimo show, tra soliti sex toys e palloncini. Colorato era pure il cucciolo della popstar, che sul web ha pubblicato una foto del suo cane con la testa dipinta con i pennarelli e gli artigli verniciati di quello che sembra essere smalto per unghie. I fan stavolta non hanno gradito.