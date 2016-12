Milano,migliaia al funerale di Dario Fo:in piazza Duomo anche Grillo

Migliaia di persone in piazza Duomo a Milano per l'ultimo saluto a Dario Fo. Poco prima dell'inizio della cerimonia laica, la folla ha scandito il suo nome e ha accolto l'arrivo del feretro con un lungo applauso. Tra i presenti anche Beppe Grillo, giunto alle esequie per il premio Nobel assieme a Luigi di Maio.