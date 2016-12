Milano, concerto di Natale tra le navate del Duomo con i Solisti Veneti

Al termine dell'anno in cui il Duomo e la città di Milano hanno accolto il mondo in occasione della sfida di Expo, questo Natale si trasforma più che mai in un'occasione per sottolineare l'importanza della musica come linguaggio universale. Un valore che ha portato i due soggetti promotori a condividere questo momento di festa per la città. E così anche quest'anno la Veneranda Fabbrica e il Comune di Milano hanno scelto di offrire ai milanesi e ai visitatori della Cattedrale un concerto d'eccezione in occasione della festività. Una parte dei posti in Cattedrale sarà riservata al pubblico a ingresso libero dalla facciata.



Il concerto, che si terrà al termine della celebrazione eucaristica delle 17.30, sarà trasmesso in diretta sul canale 195 del digitale terrestre ChiesaTV e in streaming su www.chiesadimilano.it.



IL PROGRAMMA

F.X. GRUBER - Stille nacht

G. TORELLI - Concerto in re maggiore per tromba e archi

J.S.BACH - Preludi o Corali dalle Cantate: 147 Herz und Mund und Tat und Leben (Festo Visitationis Mariae), 182 Himmelskonig sei willkommen (Festo Mariae Annunciationis), 156 Ich bin mit einem Fuss im Grabe (Dominica tertia posta Epiphanias", 42 Am Abend aber der selbigen Sabbats (Dominica quasimodogeniti)

A. VIVALDI - Concerto in re maggiore RV 562 " per la Solennità di San Lorenzo" per violino, 2 oboi, 2 corni e orchestra

G. ROSSINI - Introduzione su un tema di "Mosè in Egitto" , tema e variazioni per clarinetto e archi

W.A. MOZART - Sonata da Chiesa in re maggiore K 69

N. PAGANINI - Variazioni sul tema della Preghiera "Dal Tuo stellato soglio" dal "Mosè" di Rossini