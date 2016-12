Mila Kunis e Ashton Kutcher tra baci, abbracci e scollatura hot

10:13 - Prima uscita pubblica per Mila Kunis e Ashton Kutcher da quando sono genitori. Anche se gli attori hanno preferito lasciare a casa la piccola Wyatt Isabelle, nata il 30 settembre. In tribuna, alla finale dei Los Angeles Lakers, non si sono risparmiati baci e tenerezze. E la sexy attrice ha regalato persino un fuori programma hot: indossava infatti una maglia scollata e trasparente senza reggiseno...

Da sempre la coppia è appassionata di basket e tifosa dei Lakers, così per una sera i due piccioncini hanno deciso di dedicarsi un po' di tempo. Mila e Ashton stanno insieme da tre anni e da poco hanno coronato il sogno di diventare genitori. La Kunis si dice eccitata di essere "una mamma a tempo pieno", mentre Kutcher assicura che "Mila è la mamma migliore che ci sia". Insomma, sembra tutto perfetto. Manca solo il matrimonio, ma i soliti beniformati giurano che arriverà presto.