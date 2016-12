2 ottobre 2014 Mila Kunis e Ashton Kutcher sono genitori Fiocco rosa per la coppia di Hollywood: l'attrice ha partorito al Cedars Sinai Medical Center di Los Angeles Tweet google 0 Invia ad un amico

09:27 - Mila Kunis e Ashton Kutcher sono diventati genitori. L'attrice ha infatti partorito una bambina - il nome è ancora top secret - martedì notte al Cedars Sinai Medical Center di Los Angeles. E pare che il tenebroso attore, ex di Demi Moore, abbia voluto assistere al parto per stare il più vicino possibile alla sua compagna. Ora per coronare la storia d'amore ufficializzata un mese prima dell'annuncio della gravidanza mancano solo le nozze.

Le due star di Hollywood si sono conosciute durante le riprese della sitcom "That '70 Show" nel 2012 e hanno cominciato a frequentarsi proprio dopo la burrascosa fine della storia d'amore con la Moore. Ma sono usciti allo scoperto solo nel 2014, quando Mila è rimasta incinta.



A proposito del parto, in una recente intervista a "Marie Claire", la Kunis aveva anticipato che sarebbe stato "naturale" e che Kutcher avrebbe potuto assistere: "Ma starà alle mie spalle, dubito fortemente che voglia vedere la mia vagina lacerarsi. Perché è sicuro che questo accadrà". Sarà andata davvero così?