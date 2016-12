23 marzo 2015 Mila Kunis e Ashton Kutcher si sono sposati: l'attrice mostra la fede in tv Il presentatore del "The Late Late Show", James Corden, chiede all'attrice: "Siete sposati o no?" E la Kunis risponde: "Forse", salvo poi mostrare l'anello Tweet google 0 Invia ad un amico

10:03 - Mila Kunis e Ashton Kutcher si sono sposati? “Forse” dice l'attrice in tv, ma poi mostra la fede nuziale. Una delle coppie più belle di Hollywood avrebbe detto sì. La (parziale) ammissione arriva dal "The Late Late Show", dove il presentatore James Corden ha incalzato l'attrice chiedendo più volte: “Siete sposati o no?”. La Kunis si è limitata a rispondere “forse”, ma poi Corden ha fatto notare al pubblico la fede: “Guardate si sono sposati”.

La puntata del programma della CBS è andata in onda lunedì sera, ma a riportare la succosa anticipazione è stato un reporter del tabloid inglese Mirror. Durante lo show, il conduttore ha fatto domande sulla maternità e sollecitato ripetutamente la 31enne attrice sui rumors relativi al presunto matrimonio. Di fronte ai continui “forse” della Kunis, Corden ha ribattuto:“O siete sposati o non lo siete”. L'insistenza del presentatore non ha infastidito l'attrice, che si è limitata ad arrossire, chinare il capo e dire: “Ok, è tutto a posto”. Se non è arrivata una confessione verbale in piena regola, non è arrivata nemmeno la smentita, in più l'anello testimonia proprio che sì, il matrimonio c'è stato.



Le voci sull'unione tra la Kunis e Kutcher si erano già scatenate all'inizio dell'anno, quando Ashton Kutcher aveva pubblicato su Facebook una foto in cui comparivano alcuni auguri scritti sulla sabbia, facendo impazzire il web: “Buon anno nuovo dai Kutcher”, era il messaggio dell'attore. In effetti Mila e Ashton una famiglia lo sono a tutti gli effetti, visto che lo scorso ottobre è nata la loro primogenita, Wyatt Isabelle e la stessa Kunis aveva subito dichiarato di voler avere un secondo bambino al più presto.