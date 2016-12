15 gennaio 2015 Mila Kunis e Ashton Kutcher presentano la figlia Wyatt Isabelle Su Instagram postano la foto con la piccola e poi si fanno paparazzare per le vie di Los Angeles Tweet google 0 Invia ad un amico

11:41 - A rompere il riserbo è Mila Kunis. Che su Instagram, a quattro mesi dalla nascita della figlia Wyatt Isabelle, posta una foto con la bimba e il compagno Ashton Kutcher. "Family", aggiunge l'attrice che sta vivendo "il momento più bello della sua vita". Per la coppia di Hollywoood si fanno sempre più insistenti le voci sulle nozze, intanto eccoli paparazzati a Los Angeles nella prima uscita con la piccola. Una famiglia davvero unita.

Insomma la figlia sembra aver allontanato per sempre i fantasmi del passato. Quelli del matrimonio, ingombrante, con Demi Moore, e le voci più recenti che sussurrano di presunti tradimenti di Kutcher con aitanti truccatrici bionde e addirittura con Rihanna. La coppia non si cura dei pettegolezzi e anzi fa sempre di più sul serio. In molti sono pronti a giurare che presto convoleranno a nozze, altri invece sostengono che il matrimonio c'è già stato. In segreto, come vuole l'ultimo trend.