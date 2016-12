9 febbraio 2015 Mila Kunis: "Ashton Kutcher mi piace perché profuma di uomo" L'attrice, che ha risposto alle domande dei fan attraverso il forum del sito Reddit, assicura: "Ma si lava, ha un ottimo odore di suo" Tweet google 0 Invia ad un amico

12:31 - A Mila Kunis il compagno e padre della figlia Wyatt Isabelle piace perché "profuma di uomo". E già. Pare infatti che Ashton Kutcher non metta profumi o colonie, anche se l'attrice, che ha risposto alle domande dei fan attraverso il forum del sito Reddit, assicura: "Si lava. Non per offendere. Ha un ottimo odore di suo, sì".

"E' una esperienza che ti cambia la vita più di ogni altra cosa - racconta la Kunis - e comunque non ho il desiderio di stare di fronte ad una telecamera. Credo che mia figlia sia il lavoro più stimolante che abbia mai avuto". Poi ha parlato del famoso bacio con Natalie Portman ne "Il Cigno nero": "E' un'ottima baciatrice, molto gentile ed educata. E' l'unica persona al mondo, che abbiamo baciato sia io, sia Ashton".