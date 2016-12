Mila Kunis: "All'inizio Ashton Kutcher non mi piaceva, ho sposato il mio miglior amico"

Prima amici, poi "nemici" e infine amanti. Tra Mila Kunis e Ashton Kutcher non sono state sempre rose fiori. Ora la coppia è felicissima, sono in attesa del secondo figlio dopo il matrimonio l'anno scorso, ma l'attrice ha raccontato al magazine " Glamour " che le dedica la cover che all'inizio non le piaceva: "C'è stato un periodo in cui ho pensato che fosse pazzo".

"Al culmine della sua carriera era come 'ugh, non mi piaci, non ti conosco nemmeno più, credi davvero di essere così sexy' - racconta l'attrice -. Poi ci siamo ritrovati ed è stato come 'oh, mi spiace, non volevo reagire in modo così eccessivo'... Posso dire di aver sposato il mio migliore amico. So che può sembrare un cliché, ma in questo caso è proprio così".

Mila giura che non riescono a dirsi bugie: "Non so mentirgli. Sa tutto di me e io so tutto di lui, capiamo alla perfezione quando l'altro sta recitando, siamo in grado di comprendere se sta mentendo. Ci conosciamo da così tanto tempo ormai che non abbiamo più segreti. Abbiamo visto negli anni i nostri lati peggiori e quelli migliori".