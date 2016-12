Mila Kunis accusata dall'amica d'infanzia: "Mi rubò un pollo"

A quanto riporta Tmz l'amicizia entrò in crisi proprio il giorno in cui la Kora si accorse che Doggie era sparito. Messa alle strette Mila confessò: "Kristina, tu puoi avere qualsiasi altro pollo come animale da compagnia, hai un'intera fattoria"



Dopo il fattaccio Kristina subì un crollo emotivo ed entrò in terapia. Gli anni passarono e per ironia del destino entrambe le ex amiche lasciarono l'Ucraina per Hollywood: una è diventata un'attrice affermata mentre l'altra si arrangia come cantante. La vicinanza oltreoceano ha riaperto le vecchie ferite di Kristina, che è stata costretta a tornare in terapia. Per questo è tornata alla carica, chiedendo alla Kunis di risarcirle le sedute più un piccolo extra per i danni morali, per un rimborso pari a circa 5mila dollari.