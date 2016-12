MIKA: "Vivo la mia sessualità e sono finalmente libero"

"Negli ultimi quattro anni sono cambiato molto - racconta - prima avevo paura ad espormi e dicevo molti no. Poi è arrivata la tv e la voglia di vincere la paura, senza più nascondermi. Prima mi proteggevo, poi ho deciso di uscire allo scoperto. Mi sono detto, 'sono arrivato a 30 anni e se non sono adesso me stesso, quando lo diventerò?'. Così ho 'buttato fuori' tutta la mia sessualità, con il cuore leggero e la testa seria. Ho trovato il coraggio di essere un uomo vero".



E le origini libanesi non l'hanno aiutato di certo: "Se sei libanese per il 50 per cento è tutto più complicato, ogni tanto penso che anche mia mamma, che è orgogliosissima di me, in una piccolissima percentuale vorrebbe un figlio sposato, con una moglie e i bambini con cui organizzare il pranzo e le vacanze dai parenti, invece mi deve seguire come una zingara, scegliere per me i vestiti di X Factor...". Nell'album mancano brani in italiano, anche se in 'Talk about you' cita i Ricchi e Poveri tanto che tra gli autori compare anche Enzo Ghinazzi (Pupo) e collabora con i cugini Benassi e Lucio Fabbri: "E' troppo difficile cantare in italiano, anche se il francese mi ha aiutato molto, grazie a X Factor ho imparato a conoscere la musica italiana, ma non ero ancora pronto per dei brani".



Una collaborazione con Morgan? "Avevamo un progetto, siamo andati anche in studio a incidere 'Andiamo a Londra', che poi lui ha messo nel suo ultimo cd. E' un artista molto competente, pieno di grinta, fuori dal talent, senza tutta quella pressione, ho visto la vera persona. Mi piacerebbe lavorare ancora con lui ma in solitudine, senza distrazioni attorno". MIKA risponde anche alle domande su Fedez e il periodo che sta vivendo: "La sua vita è un po' complicata, è una persona che lavora tanto e che ha voglia di fare tante cose, sta gestendo una vita che è sempre sotto pressione ed è normale che si verifichi qualche incidente".



"No Place in heaven" è stato scritto nelle colline attorno a Los Angeles dove MIKA ha affittato una casa, trovata su Internet: "Peccato che la casa che ho affittato era appartenuta ad Orlando Bloom e ogni 45 minuti dovevo fermarmi perché arrivava un autobus carico di turisti a fare fotografie". Un album che l'artista definisce "imperfetto, fatto a mano", fragile come lo voleva lui: "Trasparente nei testi e nel suono, ho voluto confezionare un misto di pop e canzoni più intime, ispirandomi molto agli anni Sessanta e Settanta".



Quindici canzoni, da "All she wants" a "Boum Boum Boum", che il giudice di X Factor e The Voice France ha dedicato ai suoi eroi gay adolescenziali: "Last Party parla di un momento delicato della vita di Mercury, quando dopo aver scoperto di avere l'Aids ha deciso di festeggiare con una grande festa. Good Guys parla di Andy Warhol, Rufus Wainwright, Cocteau, Walt Whitman, Rimbaud. Questi artisti, in modo diverso hanno cambiato la direzione del vento. Ci ho messo anche James Dean, ma James Dean è James Dean".



Intanto il tour italiano è partito il 10 giugno dal Fabrique di Milano e vedrà Mika passare prima da Taormina (23 luglio) e Cattolica (25 luglio), poi a settembre nei più grandi spazi del Mediolanum Forum di Milano (27), Palalottomatica di Roma (29) e Mandela Forum di Firenze (30).