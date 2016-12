Mika torna in Libano, viaggio tra i profughi

Non solo successi ed esibizioni al top sul palco, ma anche tante dimostrazioni di solidarietà. Nato a Beirut, Mika , cantautore e sostenitore dell'UNHCR ( United Nations High Commissioner for Refugees) è tornato nella sua terra natale, il Libano, per trascorrere un po' di tempo con i rifugiati. Il suo viaggio tra i profughi siriani è documentato sul suo profilo social e ora le foto stanno facendo il giro del web.

Michael Holbrook Penniman Junior, classe 1983, era fuggito dal libano 21 anni fa a causa della guerra. Qualche giorno fa ha deciso di far visita ad un campo profughi e ha cinguettato sul suo profilo instagram: "Questo viaggio in Libano è diverso da tutti quelli che ho fatto fino adesso". "Volevo aprire gli occhi, annullare le distanze. Niente poteva prepararmi a quello che ho visto" ha aggiunto Mika che a Beirut ha toccato con mano le esperienze dei profughi scampati alle guerre . "Serve un lavoro immenso, per poter ridare a ognuna di queste persone la speranza di una nuova vita". Ora il cantautore, grazie al progetto "Warm their hearts"("Scalda i loro cuori"), darà una mano a sensibilizzare l'opinione pubblica sui rifugiati.