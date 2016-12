MIKA: "Sì al matrimonio tra gay"

"Si tratta di proteggere le persone dalle discriminazioni - continua il cantante - di dare a tutti gli stessi strumenti per poter riuscire nella vita. Una volta la comunità gay era più creativa perché emarginata? Ricordiamoci che l'obiettivo di tutte quelle espressioni artistiche, musicali, letterarie era arrivare all'uguaglianza. Non si è lottato per la normalità, ma per gli stessi diritti. Ci sono posti nel mondo dove uomini e donne vengono linciati, persino uccisi, perché omosessuali. Dire che la normalizzazione dell'omosessualità ha reso i gay meno creativi sarebbe come dire che la lotta per l'eguaglianza fra i sessi ha reso le donne meno interessanti".



Il cantante, parlando del suo nuovo album "No Place in Heaven" in uscita il 15 giugno, spiega che uno dei brani, "The Last Party", è ispirato alla festa che Freddy Mercury organizzò subito dopo aver scoperto di avere l'Aids e di come scrivere quella canzone l'abbia spinto a riflettere sul modo in cui lui stesso reagì a una notizia terribile come l'incidente accaduto a sua sorella Paloma nel 2010: "Una sua amica bussò alla mia porta alle quattro del mattino. Mi disse che mia sorella era precipitata dalla finestra del suo appartamento. Ero in boxer e T-shirt, corsi fuori, senza vestiti, senza scarpe. La polizia mi bloccò. Mi dissero che potevo scegliere: aspettare che arrivasse l'ambulanza o andare da lei subito. Pensai che dovevo vedere con i miei occhi che cosa era successo per poter affrontare la situazione. Da allora non sopporto le persone che bussano. Fuori dal mio camerino c'è sempre un cartello: 'Non bussate'...".