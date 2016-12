Mika: "Non ho paura", replica del cantante ad una scritta omofoba

Poco prima però il giudice di X Factor aveva risposto così alla provocazione omofoba: "Avevo visto la foto della scritta sui miei manifesti e il mio istinto era di lasciar stare...". Poi però, incalzato dai fan ecco apparire l'hashtag rompiamoilsilenzio" e la prima replica del cantante: "Che l'odio di alcune persone, una cosa che conosco bene, era meglio ignorata. Ma voi avete ragione #rompiamoilsilenzio".



Tantissimi i tweet di solidarietà e di supporto: "Non solo per te ma per TUTTI!nessuno merita questo!!l'ignoranza dovrebbe far paura non l'amore!!!" scrive lindy83: "La scritta omofoba sui manifesti di @mikasounds è il gesto di chi resiste a mondi migliori. Ma #lecosecambiano e noi qui #rompiamoilsilenzio" aggiunge Barbara Stefanelli. E così via sia su Instagram sia suTwitter, il popolo dei "Mika fan" non aspettava altro! E il messaggio diventa virale.



Il sindaco di Firenze: "La città non è così" - Nel corso della giornata non si è fatto attendere l'intervento del sindaco di Firenze (la città in cui il manifesto è stato affisso) Dario Nardella, che ha detto: "Ho ordinato immediata rimozione del manifesto imbrattato da vigliacchi". Poi anche lui ha voluto esprimere la sua solidarietà al cantante via Twitter "#firenze non è omofoba ma città aperta #RompiamoIlSilenzio".