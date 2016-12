Mika e Fedez insieme per un "Beautiful Disaster"

Mika e Fedez duettano in "Beautiful Disaster", secondo estratto dal repack di "Pop-Hoolista CosoDipinto Edition" del rapper milanese. Il nuovo singolo, scritto da Federico Lucia insieme al cantautore inglese, sarà in radio da venerdì 4 dicembre, giorno in cui sarà pubblicato anche il video del brano, girato tra Milano e Brindisi. "L'idea di una collaborazione con Mika è nata da una cena dove è nata la nostra amicizia", ha raccontato Fedez.