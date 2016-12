MIKA canta i suoi eroi gay adolescenziali

Evoca i grandi classici album pop degli Anni 70 di Billy Joel ed Elton John e si annuncia l'album più maturo della carriera. Il 15 giugno esce "No Place in Heaven" di MIKA. Intanto il singolo "Good Guys" è in radio e in digitale dall'1 maggio. Scritto dal cantante con la giovane artista americana Skyler Stonestreet, il brano parla dell'ammirazione per i suoi eroi gay adolescenziali. Tra giugno e settembre il tour arriverà anche in Italia con 6 date.

La canzone è un divertente omaggio a due classici americani: "Where Have All The Flowers Gone" canzone pacifista di Pete Seeger resa famosa da Joan Baez e "Where have all the cowboys gone", brano di Paula Cole del 1994 che racconta la storia di una donna che sogna la sua vita accanto ad un cowboy e a cui fa riferimento la prima strofa del singolo.



Dopo il successo dell'album di debutto "Life In Cartoon Motion" e dei successivi "The Boy Who Knew Too Much" e "The Origin of Love", il quarto disco arriva al termine di due anni intensi di lavoro creativo. MIKA ha prodotto il nuovo album in collaborazione con Gregg Wells, già nominato ai Grammy.