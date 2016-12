Miguel Bosé: "E' così che... Amo"

09:46 - Miguel Bosé torna con un nuovo album "Amo", in uscita il 20 gennaio 2015. L'album, il primo lavoro di inediti dopo "Cardio" del 2010, conterrà, nella speciale versione per il nostro Paese tre brani in italiano ("L'Incanto", "Amo" e "Brividi"). "A quanto pare questo è il più Bosè che abbia fatto da anni, così dicono. E poichè non so bene quello che vogliono dire, bene, allora mi fido", dichiara l'artista.

Il primo singolo estratto da "Amo", "Encanto" sarà in radio dal 28 novembre (disponibile anche nella versione italiana "L'Incanto") ed è stato composto dallo stesso Bosé assieme a Lanfranco Ferrario e Massimo Grilli, con il quale ha iniziato una feconda collaborazione creativa 20 anni fa, con hits come "Sol forastero" o "Si tú no vuelves" ("Se tu non torni").



Tra i numerosi riconoscimenti della sua carriera artistica, l'anno scorso Bosè è stato eletto Personality of the Year dalla Latin Academy of Recording Arts & Science per la sua storia musicale e per il suo impegno sociale nella lotta contro la povertà e l'aids. "Questo premio è un onore perché ci sono pochi che premiano il nome e il cognome; - spiega il cantante - da un lato il Miguel cittadino e dall'altro il Bosé artista, che è colui che paga le bollette. Un artista è un seme. Le cose non si realizzano in cinque minuti".