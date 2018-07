Prova canora in radio per l'ex senatore di Forza Italia Antonio Razzi che dall'etere vuole anche tendere una mano all'integrazione dei migranti. E per il suo messaggio ha scelto proprio "Cara Italia" del rapper italo-tunisino Ghali, un inno all'integrazione. L'esibizione è andata in onda a Radio Rock 106.6 durante un intervento ai microfoni del karaoke reporter Dejan Cetnikovic. "La dedico a tutti gli immigrati regolari, perché sono una ricchezza per la nostra nazione", il suo finale.