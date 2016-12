Mietta rompe il silenzio: torna dopo sei anni con il singolo "Non sei solo"

A sei anni di distanza dal suo ultimo lavoro, "Due soli", torna Mietta con due nuovi singoli. Entrambi contenuti nella colonna sonora del film "Ciao Brother", i due brani, "Another Dream" e "Non sei solo", esprimono la nuova maturità espressiva e vocale della cantante. Tgcom24 vi presenta in anteprima il video di " Non sei solo ", canzone incentrata sul tema dell'amicizia come forma di amore totale.

Il brano è stato scritto dalla stessa Mietta insieme a Emiliano Cecere e Oscar Angiulli. L’amicizia, tema portante della pellicola diretta da Nicola Barnaba: viene vista come una forma di legame forse più forte di quello che si instaura tra due amanti. "Another Dream", invece, è un brano pensato e scritto in inglese, "preghiera" di un uomo che non si è mai fatto travolgere dalle avversità nonostante gli sia sempre andato tutto male.



Entrambe le canzoni sono nate con un tipo di approccio nuovo per l’artista pugliese, essendo state scritte in seguito alla visione di alcune scene del film, quando ancora non erano state montate. Il cinema, dunque, come fonte di ispirazione musicale per Mietta, che commenta così questa nuova avventura: "Non sempre si creano ad hoc brani inediti per una colonna sonora, spesso si predilige utilizzare successi già noti o brani già editi. Questa esperienza mi ha fatto capire quanto cinema e musica possano ancora dare, camminando per mano".