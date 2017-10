Mickey Rourke, un nuovo naso per l'ex sex symbol di "9 settimane 1/2"

Ha spento 65 candeline il 16 settembre.... e per festeggiare si è regalato un naso nuovo. Mickey Rourke al bisturi non sa proprio resistere. L'attore, che nell'ultimo decennio si è sottoposto a numerosi interventi di chirurgia plastica, ha infatti da poco postato uno scatto che lo ritrae nel letto di un ospedale: "Istanti dopo l'intervento al naso con il dottor Dhir... Adesso sono di nuovo carino", scrive.

Ad agosto aveva postato orgoglioso alcuni scatti da Berlino. I capelli bianchi a caschetto, il volto levigato e "plastificato", il sorriso perfetto e finto, le labbra gonfie, il petto, ancora muscoloso da boxeur, ben in vista. Adesso rieccolo, l'ex sex symbol, alle prese con l'ennesimo ritocchino. Tanti gli interventi chirurgici a cui si è sottoposto negli anni, alcuni dei quali per motivi professionali, molti a causa degli infortuni accumulati nella sua carriera di wrestler, che gli hanno segnato e sfigurato il volto. Una vita di eccessi e sregolatezze hanno fatto il resto, per trasformare l'ex divo di Hollywood, bello, bellissimo e osannato dalle donne di mezzo mondo, in una maschera di se stesso. Che lui ancora si ostina a ritoccare.