Mickey Rourke torna sul ring e vince

08:47 - Due soli round poi l'avversario ha dovuto gettare la spugna: Mickey Rourke è tornato a fare il pugile e ha subito vinto. In quattro minuti l'attore 62enne ha messo al tappeto con un ko tecnico il 29enne pugile professionista Elliot Seymour. Ma ai più è parso di vedere non un incontro di boxe quanto una bella scena d'azione hollywoodiana.

Rourke - un sex symbol degli anni Ottanta - è apparso in ottima forma nonostante abbia 62 anni suonati e sostenga di aver perso 15 chili. L'attore ed ex pugile è già stato a Mosca poco tempo fa, ad agosto, quando è salito alla ribalta delle cronache per aver comprato una maglietta con un ritratto di Putin in divisa da marine russo, mostrando soddisfatto alle telecamere di simpatizzare per il leader del Cremlino. E in onore della madre Russia, Rourke ha indossato dei pantaloncini con la bandiera moscovita.



Dal punto di vista sportivo l'incontro era valido per i superwelter ma la gragnuola di pugni che l'anziano Rourke ha rifilato al giovane avversario ha fatto salire il sospetto che ci si trovasse di fronte ad una bella scena cinematografica.