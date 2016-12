Mickey Rourke: "I miei cani mi hanno salvato dal suicidio"

Mickey Rourke ha confessato di essere stato a un passo dal suicidio. A Los Angeles, a margine della proiezione del documentario "Eating Happiness", sulla piaga del traffico di carne di cane in Oriente, l'attore ha rivelato di aver desistito grazie a uno dei suoi cani: "Stavo decidendo su quale parte della testa puntare la pistola, poi mi ha guardato per dirmi 'Chi si prenderà cura di me?' E mi ha costretto a posare l'arma. Ero pronto a ripartire".