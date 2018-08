Mick Jagger, ritrovato dopo oltre 45 anni un duetto con Carly Simon

Ora la canzone è tornata alla luce, registrata su un nastro che Lee, imprenditore che vive a Londra e che si è rifiutato di rivelare la provenienza dello stesso, ha concesso in una copia digitale alla rivista "Rolling Stone". "Non certo per soldi - ha detto l'uomo - ma perché mi hanno promesso di farla arrivare a Carly Simon". Il pezzo, di cui sono stati diffusi solamente 25 secondi, è una lenta ballata d'amore, accompagnata esclusivamente da un pianoforte con un giro di accordi che ricorda vagamente "Imagine" di John Lennon, uscita nel 1971.



Carly Simon, 24 album e diversi Grammy Awards all'attivo, oltre ad un Oscar e un Golden Globe nel 1989, aveva parlato di questo duetto proprio in un'intervista alla rivista "Rolling Stone", spiegando che il nastro della registrazione era irrimediabilmente andato perduto.



"Abbiamo suonato il piano entrambi, per circa un'ora", spiegava nell'intervista rilasciata a novembre del 2016, mentre le tornava alla memoria un passaggio del pezzo. "Cantavamo 'funny, funny, funny, funny, funny, how love can make you cry', e in fondo è divertente come l'amore possa farti piangere". Questo stesso passaggio è stato ritrovato nella registrazione scovata da Lee, con la differenza che Jagger e la Simon sembrano cantare 'change' invece di 'cry'.



I due poi avevano continuato a collaborare anche durante il 1972, con il frontman dei Rolling Stones che ha registrato cori e vocalizzazioni su uno dei pezzi di maggior successo di Carly Simon, 'You're So Vain', incluso nel terzo album della cantautrice statunitense, 'No Secrets'.