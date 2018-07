Figlio di Basil Fanshawe Jagger, un insegnante di scienze e di Eva Ensley Mary, parrucchiera e attivista politica d'origine australiana, Mick Jagger (che ha anche un fratello minore, Chris) inizia a cantare sin da piccolo e nel 1950, alle scuole elementari, conosce Keith Richards, un nome cui legherà una fetta importante della sua carriera artistica.



GLI INIZI - Nell'estate del 1960 ecco la sua prima apparizione pubblica, nella sala della parrocchia della sua città, cantando una canzone di Buddy Holly. Nel 1961 Keith e Mick si ritrovano: Jagger però si trasferisce a Londra, per studiare economia. Richards, con cui condivideva la passione per la musica, invece lo esorta a continuare a cantare e a fondare insieme una band. Cominciano così a provare brani rock in uno scantinato di Ealing Broadway (in seguito chiamato il Ferry Club).



NASCE UNA BAND DA LEGGENDA - La band prende forma. Nel 1962 si aggiungono al gruppo i musicisti Brian Jones, Bill Wyman e Charlie Watts, un sodalizio che determina la nascita dei Rolling Stones, nome ispirato da un brano di Muddy Waters. Tutto però ruota intorno alla coppia Jagger-Richards, vero e proprio fulcro del gruppo: il secondo compone la musica, mentre il primo scrive i testi delle canzoni, anche se talvolta i ruoli si mescolano. La prima storica apparizione degli Stones si tiene al celebre "Marquee Club" di Londra il 12 luglio 1962.



GLI ECCESSI E LA NUOVA FORMAZIONE- La musica e la fama del gruppo crescono pian piano, sull'onda del connubio sesso, droga e rock'n'roll. Tanto che nel 1967 Jagger e Richards vengono arrestati per detenzione di stupefacenti, e condannati a tre mesi di reclusione, pena poi commutata in libertà condizionale. Nel 1968 esce "Beggars Banquet" che contene l'iconica "Sympathy For The Devil". Un anno dopo muore il chitarrista Brian Jones e Jagger decide di dare una svolta alla band, assumendosi più responsabilità e contribuendo in maniera personale alla definizione dello stile anche estetico del gruppo: durante una tournée negli Stati Uniti del 1972, gli Stones suonano a New York con un look aggressivo e glamour. Nel 1974 poi si unisce al gruppo Ronald David "Ronnie" Wood, chitarrista e bassista che ancora oggi fa parte della band.



SVOLTA SOLISTA - Nel 1980 poi ecco una prima piccola svolta. Dopo ripetuti litigi con Keith Richards e nonostante il continuo successo della band, Jagger tenta una carriera da solista. Nel 1985 esce "She's the Boss", mentre nel 1987 pubblica un secondo album solista, "Primitive Cool". Il terzo sarà "Wandering Spirit" uscito invece nel 1993. Gli Stones comunque, tra gli Anni 70 e 80, producono ben 11 album (tra cui "It's Only Rock'N'Roll", "Black And Blu" e "Undercover")



RITORNO IN GRANDE STILE - Appianati i contrasti e ricucite le divergenze all'interno dei Rolling Stones, Jagger torna a dedicarsi totalmente al progetto degli Stones, scrivendo testi e contribuendo alla ristrutturarazione della band. Ai nuovi album vengono associati imponenti e spettacolari tour mondiali. Nel 1997 esce l'album "Bridges to Babylon", la band conquista le vette delle classifiche mondiali e a tale successo seguiranno altri anni di celebrità e di concerti. Nel 2002 esce la raccolta "Forty Licks", mentre due anni dopo Jagger compone le musiche per il film "Alfie" insieme a Dave Stewart (ex Eurythmics). Nel 2005, dopo la pubblicazione dell'album "A Bigger Bang", inizia un ennesimo tour mondiale. L'ultimo "No Filter Tour", è stato il 48esimo della loro gloriosa carriera e ha fatto tappa anche in Italia, a Lucca nel 2017.



Tra gli innumerevoli riconoscimenti, i Rolling Stones sono stati ammessi nella Rock and Roll Hall of Fame nel 1985 e nella UK Music Hall of Fame nel 2004. La rivista "Rolling Stone" poi li ha collocati al quarto posto nella classifica dei più grandi artisti di tutti i tempi nella storia della musica.



SIR JAGGER E I FIGLI - Nel 2003 viene anche insignito del titolo inglese di baronetto, riconoscimento di una pop star dalla vita incredibile. Anche sul fronte sentimentale Jagger ha vissuto molte "turbolenze". E' stato sposato dal 1971 al 1978 con Bianca Pérez-Mora Macias, mentre dal 1990 al 1999 con Jerry Hall. Nel 2001 si è legato alla stilista L'Wren Scott, morta suicida il 17 marzo 2014 a 49 anni.



In tutto ha avuto 8 figli: Karis, con la cantante Marsha Hunt, nel 1970; Jade, con la prima moglie Bianca, nel 1971; Elizabeth (1984), James (1985), Georgia (1992) e Gabriel (1997) con la seconda moglie, Jerry Hall; Lucas con la modella Luciana Gimenez, nel 1999 e Deveraux Octavian Basil, nato dalla relazione con la ballerina Melanie Hamrick, nel 2016. Ha 5 nipoti e nel 2014 sua nipote Assisi, figlia di Jade, ha dato alla luce una bambina di nome Ezra Key, rendendo Jagger bisnonno.