Mick Jagger e Keith Richards parlano italiano, che risate!

Mick Jagger che parla in barese di Robert Plant e di James Brown, di salsiccia e di aspirina è da risate a crepapelle. Lo stesso vale per un inedito Keith Richards che mugugna in dialetto meridionale. I due video, realizzati sapientemente dallo youtuber Fabio Celenza, propongono un doppiaggio incredibilmente realistico e diventano subito virali.