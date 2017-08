Michelle Pfeiffer torna in un cinecomic, nel cast di "Ant-Man & The Wasp"

Dopo essere stata un'indimenticabile Catwoman in "Batman - Il ritorno", Michelle Pfeiffer tornerà ad avere a che fare con i cinecomic. L'attrice americana è entrata nel cast nell'atteso film Marvel "Ant-Man & the Wasp": interpreterà Janet van Dyne, moglie dell'inventore Hank Pym, interpretato, come nel primo film, da Michael Douglas. La pellicola arriverà sugli schermi americani il 6 luglio 2018.