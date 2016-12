19 maggio 2016 11:42 Michele Placido, 70 anni tra cinema e teatro Lʼattore e regista non si ferma un attimo; dal cinema alla tv, cʼè sempre una macchina da presa che lo aspetta

Michele Placido festeggia 70 anni, ma non gli parlate di buen ritiro. Amatissimo in patria e corteggiato all'estero, il regista e attore pugliese non riesce a stare fermo un attimo. Ha da poco terminato le riprese del film "7 minuti", ma dietro l'angolo c'è già un nuovo set che lo aspetta. Lui ci scherza su e spiega: "Sto per iniziare le riprese della serie 'Suburra'. Non male per un signore di 70 anni".

Placido ha da poco terminato le riprese di "7 minuti", un film "di forte impegno sociale sull'importanza del riconoscimento dei diritti sul lavoro. Una storia che può ricordare per certi aspetti la vicenda della Thyssen, anche se è diversa" ha spiegato.



A tenerlo in forma la moglie Federica Vincenti, di 37 anni più giovane: "E' una donna in gamba, nessuno ci credeva a questa storia invece stiamo insieme da 15 anni. Nostro figlio, che ha 11 anni, mi costringe a giocare a calcetto e così mi tengo in allenamento con le partite. Poi c'è il lavoro, diciamo che non mi annoio. Finché uno ha il fuoco della passione per la vita, per la professione, non bisogna mai piangersi addosso".



Nato nel foggiano il 19 maggio 1946, Placido è amato dal pubblico italiano ma è conosciuto in tutto il mondo per aver interpretato dal 1984 al 1989 il personaggio del commissario Cattani nei primi quattro capitoli dello sceneggiato "La Piovra" (di Damiano Damiani), la più popolare fiction poliziesca italiana distribuita internazionalmente. La puntata in cui il commissario viene ucciso fu vista da ben 17 milioni di telespettatori.

