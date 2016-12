Michele Bravi e Alvaro Soler: una versione "balneare" di "Sofia" sotto la guida di Claire Audrin

L'ultimo brano di Alvaro Soler , " Sofia ", è l'ennesimo tormentone estivo? E allora Michele Bravi ha deciso di trasformarlo in una canzone balneare in tutto e per tutto, registrandone una versione realizzata senza strumenti ma solo con oggetti della vita quotidiana della bella stagione, da un paio di infradito a una ciambella salvagente. E per farlo ha chiesto la collaborazione dello stesso cantante spagnolo, in un video realizzato da Claire Audrin .

L'idea di realizzare questo video, diffuso sulla pagina Facebook di Bravi, è nata proprio dall'incontro del vincitore di "X Factor 7" con la creator romana con la passione per la musica. La fonta di ispirazione è il lavoro di due youtubers americani, Andrew Huang e Mystery Guitar Man. Il video è stato girato in soli tre giorni, in collaborazione con Slim Dogs.



"Quando Michele mi ha chiamata dicendomi che Alvaro Soler era interessato a collaborare con noi non volevo crederci... - racconta Claire -. Non ho praticamente dormito due notti per lavorare al video, ma sono molto fiera del risultato ed è stata un'esperienza incredibile e surreale che rifarei subito". Dal canto suo Michele Bravi sottolinea la disponibilità di Soler. "Sono sempre più convinto che un altro modo per dire musica sia la parola "collaborazione": condividere un progetto con altri giovani artisti, scherzare su se stessi e riscoprirsi anche negli altri. – dichiara Michele - Alvaro è stata una delle persone più dirette e consapevoli con cui ho avuto il piacere di lavorare. È bello vedere che esiste la voglia di cantare insieme e di divertirsi al di là dei numeri e del successo".