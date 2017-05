Michael Mantenuto, ex star Disney, è morto a 35 anni: l'ipotesi è suicidio

Una breve carriera nel cinema e un talento indiscutibile per l'hockey su ghiaccio, grazie al quale era stato scelto per il film "Miracle", che narrava la storia della U.S. Olympic Hockey Team del 1980. Sposato con Kati Vienneau, aveva due figli: Ava e Leo. Non si conoscono ancor ai dettagli della sua morte, ma secondo voci ancora non confermate Mantenuto si sarebbe sparato. A comunicare la tragica notizia pubblicamente è stato il Colonnello Guillaume Beaurpere, comandante della sezione militare di cui Michael faceva parte.