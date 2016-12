Michael Lane, dall’esercito americano alla musica: esce il singolo del songwriter

Michael Lane, dopo essere passato in Italia la scorsa primavera per un lungo tour, pubblica "Runnin Away", primo singolo del suo secondo album intitolato "The Middle". Il songwriter, nato in Germania da madre tedesca e padre americano, propone una musica folk scarna e acustica a cavallo tra indie e pop, condotta da una voce calda. Tgcom24 vi offre una clip per scoprire il suo talento.