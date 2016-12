Michael Jackson, Neverland in vendita

Neverland , il celebre ranch da favola appartenuto a Michael Jackson è in vendita. Si tratta di una proprietà enorme, circa 2.700 ettari nella contea di Santa Barbara , in California , ma il prezzo è elevato: 100 milioni di dollari . Le credenziali dei potenziali acquirenti saranno "verificate in maniera approfondita", probabilmente ancora prima di potervi fare un sopralluogo.

Jackson acquistò la proprietà nel 1987, per 19,5 milioni di dollari, e ci abitò fino al 2004, quando la polizia vi fece irruzione per condurvi una vasta perquisizione nell'ambito delle indagini innescate dalle accuse di abusi sessuali sui bambini formulate contro di lui.



Ora è cambiato molto dai tempi in cui vi abitava il re del pop. A cominciare dal nome, ora si chiama "Sycamore Valley Ranch", e non ci sono più molte delle attrazioni da parco divertimenti che lo hanno reso celebre, così come gli elefanti e gli orango tango che vi vivevano in libertà. Ma c'è ancora una enorme casa con sei camere da letto, e 21 altre strutture, compresa la 'caserma' dei vigili del fuoco voluta da Jackson. Ci sono poi due piscine e due laghi, un campo da basket e un cinema.