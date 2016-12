Michael Jackson, materiale pedopornografico nella villa? Il suo avvocato: "Tutto falso"

Il sito scandalistico americano aveva riportato il racconto di una fonte informata sulla vicenda: "I documenti trovati rivelano che Jackson era un manipolatore, dipendente da sesso e droghe. Usava la violenza, il sesso esplicito e i sacrifici animali per attrarre i bambini. Aveva anche delle immagini shock e disgustose di bambini nudi e torturati, adulti nudi e donne in posizioni sadomaso".



IL COMUNICATO DEI LEGALI DI JACKSON - I legali che si occupano dell'eredità e delle proprietà di Michael derubricano tutto a "fango" gettato da "un tabloid spazzatura" in coincidenza con l'anniversario della morte del cantante. "Tutto in questi rapporti - scrivono in un comunicato -, tra cui quello che la Contea di Santa Barbara chiama "contenuto che sembra essere ottenuto via Internet o attraverso fonti sconosciute " è falso. Quelli che continuano a sfruttare vergognosamente Michael per raccogliere qualche click via internet ignorano che è stato assolto da una giuria nel 2005 su ognuna delle 14 accuse avviato nei suoi confronti in una caccia alle streghe fallito".