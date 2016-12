10 febbraio 2015 Michael Jackson, la chirurgia estetica per eliminare la somiglianza col padre Lo storico manager, Frank Di Leo, morto nel 2011, scrive nei suoi diari che il re del pop ricorreva al bisturi perchè il suo aspetto gli ricordava il genitore violento Tweet google 0 Invia ad un amico

11:03 - Michael Jackson avrebbe fatto ricorso alla chirurgia plastica per non somigliare più a suo padre. La rivelazione sul re del pop, morto nel 2009, arriva dai diari di Frank Di Leo, ex manager del cantante, scomparso nel 2011. Di Leo scrive che negli Anni Ottanta Jackson gli avrebbe confidato di non sopportare la sua somiglianza con il padre violento: “Quando mi guardo allo specchio vedo le sue sembianze, non lo sopporto”.

Stando a quanto scritto da Di Leo, l'ossessione per la chirurgia estetica di Michael Jackson e il lungo percorso che negli anni lo hanno portato a cambiare fisionomia, avrebbero origine dai traumi infantili subiti dal cantante. “Mi confessò di voler stravolgere la sua immagine a causa della somiglianza con suo padre: 'Devo cancellarlo, devo tagliarlo' mi disse in lacrime”, scrive Di Leo.



Ottavo di dieci figli, da bambino Michael Jackson aveva subito violenze dal padre Joseph, che lo picchiava spesso anche usando la cinghia dei pantaloni. “Il solo vedere il padre gli procurava stati d'ansia”, scrive ancora Di Leo, che a supporto delle sue dichiarazioni racconta di un attacco di panico che avrebbe colpito il re del pop in seguito a una visita del genitore in camerino prima di un concerto.



Frank Di Leo non ha avuto il tempo di pubblicare i suoi diari, che, prima di morire, affidò al collega Mark Lamica. Ora questi quaderni potrebbero presto diventare fonte per due libri sulla vita del cantante.