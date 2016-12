Michael J. Fox: l'attore starebbe perdendo la battaglia contro il Parkinson

Il mondo dello spettacolo è in ansia per Michael J. Fox . L'attore, affetto dal Morbo di Parkinson dal 1990, starebbe perdendo la sua battaglia contro la malattia. Secondo il sito " Radar Online " il protagonista di "Ritorno al futuro" non riuscirebbe più ad articolare bene il linguaggio e avrebbe ormai il piede sinistro insensibile, tanto da costringerlo a trascinarlo. Le sue apparizioni in pubblico intanto si sono fatte sempre più rare.

Il sito riporta le dichiarazioni di un amico dell'attore presente a una delle ultime uscite pubbliche di Michael, a febbraio. Era apparso in grande difficoltà motoria, tanto da richiedere l'aiuto di più persone solo per uscire ed entrare nell'auto. "E' stato straziante - avrebbe detto - Il suo coraggio non conosce limiti. Ma man mano che la malattia prende il sopravvento sul suo corpo lui si rende sempre più conto che sta per perdere la sua battaglia".



"Radar Online" è noto per essere un sito con una forte impronta scandalistica e sensazionalistica, la speranza è che quindi abbia calcato la mano sulle reale condizioni dell'attore. Vero è che la diagnosi era stata terribile sin dal primo momento, prevedendo che Fox avrebbe perso l'uso degli arti inferiori prima dei 60 anni. Ora che ne ha quasi 55 (li compirà il 9 giugno), ogni mese che passa è uno scoglio in più da affrontare e superare.