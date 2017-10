Michael Fassbender e Alicia Vikander si sono sposati ad Ibiza?

I fotografi li avrebbero immortalati sull'isola spagnola, durante un party informale in spiaggia, che si mormora fosse quello pre-nozze. Gli invitati, parenti e amici stretti, indossavano abiti comodi, pantaloni e camice larghe ed erano a piedi nudi. Della cerimonia e del banchetto nuziale non si hanno però dettagli. The Sun, al quel i due attori avevano confessato qualche settimana fa di volersi sposare proprio a Ibiza, scrive sia avvenuto in un hotel a 5 stelle. Certo è che il sex symbol irlandese e la bella svedese, che si son innamorati nel 2014 sul set di "La luce sugli oceani", sull'isola hanno festeggiato in allegria e armonia mantenendo tuttavia il massimo riserbo sulle ragioni del festeggiamento: il loro matrimonio?