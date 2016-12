Michael Douglas in lutto, morta la mamma-attrice Diana Douglas Webster

E' morta, all'età di 92 anni, l'attrice Diana Douglas Websater , prima moglie di Kirk Douglas e madre di Michael . Lo ha confermato il suo terzo marito, Donald Webster. L'attrice si è spenta in ospedale a Woodland Hills, in California, dopo una dura lotta contro il cancro. Nella sua decennale carriera, tanti film e televisione, dove fu a lungo volto della soap "Il tempo della nostra vita", in cui interpretava Martha Evans.

Diana Dill, questo il vero nome dell'attrice nata alle Bermuda, sposò Kirk Douglas nel 1943. I due si erano incontrati all'accademia americana di arte drammatica di New York. Il matrimonio, celebrato a New Orleans, durò fino al 1951 e da quella unione nacquero Michael Douglas, nel 1944, e il fratello minore Joel, nel 1947. Si risposò nel 1956 con il collega Bill Darrid, con il quale rimase fino alla morte di lui, soppraggiunta nel 1992. Nel 2002, il terzo matrimonio con Donald Webster, ex funzionario del Tesoro durante l'amministrazione Nixon.



La carriera cinematografica dell'attrice era iniziata nel 1942, quando firmò un contratto con Warner Bros e si trasferì in California, debuttando con un ruolo minore in Prigioniera di un segreto, film con Spencer Tracy e Katharine Hepburn. Di lì in poi, oltre 50 pellicole e una miriade di apparizioni televisive tra cui quelle nelle serie tv Cold Case e ER.



Nel 2003, Diane Douglas Webster recitò al fianco del "clan Douglas" in Vizio di famiglia, in cui con l'ex marito Kirk, il figlio Michael e il nipote Cameron, compaiono tre generazioni di Douglas attori.