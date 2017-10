Michael Douglas: "Ho sentito gli angeli cantare... mentre stavo annegando"

Un Premio Oscar, 4 Golden Globe, un Premio BAFTA e un Premio Emmy, Michael Douglas si appresta quindi a tornare in sala con "Flatliners", che affronta proprio il tema del mistero della morte. E discutendo con Usa Today in occasione del lancio del film, l'attore ricorda la sua personale esperienza ai tempi dell'università, quando si ritrovò ad annaspare in acqua, rischiando di annegare.



Al cinema dal 23 novembre, la pellicola è il remake del film di Joel Schumacher del 1990, con Julia Roberts. Nel cast, in questo caso, Ellen Page e Diego Luna, Nina Dobrev, James Norton e Kiersey Clemons. In "Flatliners – Linea Mortale", si narrano le vicende di un gruppo di studenti di medicina che sperimentano su se stessi la morte indotta chimicamente con l'unico scopo di provare l'esistenza dell'aldilà. Interrompendo il proprio cuore per brevi periodi di tempo, ognuno provoca a se stesso un’esperienza di premorte.



Douglas afferma di non credere in un aldilà, come descritto da molte religioni, pensa piuttosto che il fenomeno, di cui è stato personalmente testimone, faccia parte del naturale processo di morte: "Credo che ci sia un meccanismo nel nostro cervello che prende il controllo e renda più semplice accettare l'inevitabile durante la morte".